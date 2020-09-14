“الخارجية” تدين استمرار الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية

عمّان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار ميليشيات الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكدت وقوفها إلى جانب الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من خطوات للدفاع عن أمنهم واستقرارها.

كما دان الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز استمرار جماعة الحوثيين بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مدينة مأرب التي تأوي النازحين المدنيين من مناطق سيطرة الميليشيا ما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وشدد الفايز على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة التوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.