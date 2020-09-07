أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في تونس

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمّان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في مدينة سوسة في الجمهورية التونسية وأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة الإرهاب. كما أكد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.
وعبّر الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحية وتمنياته الشفاء العاجل للجريح.

مقالات ذات صلة

“الطيور المهاجرة” تعبر سماء المملكة معلنة بداية موسم الهجرة

منذ دقيقتين

“الطاقة”: انخفاض معظم أسعار المشتقات النفطية عالميا

منذ ساعة واحدة

إصابة خمسينية بفيروس كورونا في مادبا

منذ ساعتين

عدد “الغد pdf” ليوم الاثنين 9/7 -(رابط)

منذ 10 ساعات
انتخابات 2020
64 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock