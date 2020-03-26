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“الخارجية” تدين الهجوم الإرهابي في كابول

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبداً للسيخ والهندوس في وسط العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز وقوف الأردن مع حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مندداً بشدة بالهجوم الإرهابي، ورفضه عملاً يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلد.

كما أكد موقف الأردن الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، معبراً في نفس الوقت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ولأفغانستان شعباً وحكومةً دوام الأمن والاستقرار.

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