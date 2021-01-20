آخر الأخبارالغد الاردني

الخارجية تدين طرح الاحتلال عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة

منذ 3 ساعات
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة، وتعد خرقا فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكد أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية. ودعا الفايز المجتمع الدولي للتحرك وتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock