“الخارجية” تدين قرار بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة

عمان-الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الْيَوْمَ قرار إسرائيل توسعة الاستيطان اللاشرعي عبر بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة وطالبت المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كل ممارساتها الأحادية التي تكرس الاحتلال وتقوض جهود السلام.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن قرار إسرائيل توسعة الاستيطان في فلسطين المحتلة “خطوة لاقانونية مدانة جديدة تستدعي موقفا دوليا حاسما للضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف ممارستها التي تقوض جهود السلام وفرصه.”

و زاد الصفدي: “الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين تكريس لاحتلال لن يتحقق السلام الشامل من دون زواله.”