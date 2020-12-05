“الخارجية” تدين محاولة الاعتداء لحرق كنيسة الجثمانية في القدس

عمان- الغد- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة الاعتداء الآثمة لحرق كنيسة الجثمانية في القدس الشرقية المحتلة على يد أحد المتطرفين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن محاولة الاعتداء جريمة بشعة مدانة، مطالباً السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي لمحاسبة الفاعلين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

واكد الفايز أن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ستواصل دورها في حماية ورعاية المقدسات، مشدداً على رفض المملكة استهداف المقدسات و الاعتداء على الكنائس في القدس أو سلطاتها أو ممتلكاتها أو عقاراتها أو حقها في ادارة شؤونها وفقا للقانون الدولي والوضع القائم.