الخارجية ترحب بتعيين غروندبرغ مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن

عمان-الغد- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتعيين هانس غروندبرغ، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، ترحيب المملكة بهذا القرار، والتمنيات لـ”غروندبرغ” النجاح في مهامه الجديدة.

كما أكد السفير الفايز دعم المملكة للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ولكافة الجهود الدولية والإقليمية المستهدفة إنهاء الأزمة اليمنية ووقف تدهور الوضع الانساني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وفقاً للمرجعيات المعتمدة المتمثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، لتلبية طموحات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والنمو والازدهار.