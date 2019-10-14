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الخارجية تستقبل والد ورد الربابعة والتحقيق بمعلومات عن وجوده في مصر

منذ 3 ساعات
الطفل المفقود ورد الربابعة

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عمان- الغد- قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إن الوزارة تتابع موضوع الطفل الأردني المفقود ورد عبدالمجيد الربابعة.

وأوضح القضاة بأن مركز العمليات قد استقبل اليوم المواطن عبدالمجيد الربابعة والد الطفل ورد، الذي فقد منذ العام ٢٠٠٩ ولم يتم العثور عليه لغاية الآن.

وأشار القضاة أن الوزارة بدأت بالتعامل مع معلومات وتفاصيل تلقتها من والد ورد وتتعلق باعتقاده باحتمالية وجود ورد في جمهورية مصر العربية بناء على صورة حصل عليها عبر الفيسبوك لطفل شبيه به، حيث سيتم التحقق من هذه المعلومات بالتنسيق مع السلطات المصرية من خلال سفارتنا في القاهرة.

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