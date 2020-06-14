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“الخارجية”: تسهيلات لعودة المغتربين الأردنيين إلى بلاد اغترابهم

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة الخارجية

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عمان- اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز،ان الوزارة ستسهل عودة المغتربين الأردنيين المتواجدين حاليا في الأردن، ممن علقوا خلال زيارتهم للأردن جراء فيروس كورونا المستجد، والراغبين بالعودة إلى بلاد اغترابهم.
ودعا الفايز في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) المغتربين الأردنيين المتواجدين في المملكة والراغبين بالعودة الى بلدان اغترابهم التواصل مع غرفة العمليات في الوزارة على الأرقام التالية: 00962795497777، 0962798070048، 00962798070013، 00962798070019، 00962798070063، 00962798070056.
وأشار الى أنه ستتم الاستجابة للطلبات حسب الوضع الوبائي والصحي في كل دولة. -(بترا)

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