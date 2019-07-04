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الخارجية تشارك بمؤتمر لدعم التنمية الفلسطينية

منذ 3 ساعات

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الغد– شاركت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في اللقاء الرابع لمؤتمر تعاون دول شرق جنوب أسيا لدعم التنمية الفلسطينية CEAPAD والذي عُقد يومي الأربعاء والخميس في مدينتي أريحا ورام الله.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة ان المشاركة الأردنية جاءت للتأكيد على دعم المملكة المطلق للسلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها والبنية التحتية والإقتصاد الوطني.

وقد شارك في المؤتمر وفودٌ من دول كل من؛ اليابان ، أندونيسيا، ماليزيا، تايلند، سنغافورة، فيتنام، بروناي. كما وشارك بصفة مراقب وفودٌ من كوريا ومصر والرباعية الدولية والأنروا والبنك الإسلامي للتنمية.

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