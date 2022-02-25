الخارجية تعلن أرقام الدبلوماسيين المتواجدين على حدود جوار أوكرانيا

زايد الدخيل- أرسلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، موظفين دبلوماسيين من السفارات ليكونوا موجودين على أرض الواقع في المناطق الحدودية مع اوكرانيا للتعامل مع أي مجموعات من الأردنيين تدخل إلى تلك المناطق، لإصدار أيّ وثائق رسمية ضرورية وتوفير أماكن الإقامة للأردنيين، بالإضافة إلى توفير حافلات نقل، والتحضير لآلية توفير رحلات نقل جوية لهم وحسب الظروف والتطورات، وفقا للناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول.

وأكد السفير ابو الفول إنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا من قبل رؤساء البعثات الأردنية للمواطنين، والتحضير للطروحات المتوقعة كافة لاستقبال الأردنيين عبر الحدود البرية التي تم تحديدها للأردنيين.

واضاف في تصريح لـ”الغد” أنه تم الاعلان عن مجموعة من الخطوط الساخنة بإمكان الأردنيين التواصل عبرها لتقديم كل الاسناد اللازم لهم،

وبين أنه يتم التواصل مع الأردنيين في اوكرانيا سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، مبينا أن 1200 أردني قام بتسجيل بياناته في منصة وزارة الخارجية المعنية بالأردنيين في أوكرانيا منذ اطلاقها في 11 شباط الماضي.

وفيما يلي أرقام الدبلوماسيين المتواجدين على حدود دول جوار أوكرانيا:

القنصل يزن القيسي: 0040737373273 سيتواجد على معبر سيريت، فيما سيتواجد الدكتور ظاهر الغزاوي: 0040732947388 على معبر ايساكتشا، مع رومانيا.

القنصل المستشار خالد بني سلمان 491743117913+ وعبدالرحمن الجراح 4915772548154+ سيتواجدان على معبر Korczowa-Krakowez، والسكرتير الثاني محمد عريقات 0041766636358 على معبر Dolhobyczow-Uhryniw، على الحدود مع بولندا.

القنصل عصام الرقاد 00436767388014 سيتواجد على معبر (تشوب) على الحدود مع هنغاريا.

السكرتير الأول نورس جانخوت 004366565513092، وفهمي أبو رمان 00436507716412 سيتوجدان على معبر (Uzhhorod) على الحدود مع سلوفاكيا.