الخارجية تعلن عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن بأنقرة ودمشق

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن في أنقرة ودمشق لتسهيل تواصل المواطنين الأردنيين مع السفارة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
والأرقام هي:
السفارة الأردنية في انقره :
احمد الصعوب 00905012575198
مهيتاب 00905417899641
السفارة / دمشق
أنور البداوي 00963985425006
رائد الشوابكة 00963981501103
عصام أبو رصاع 00963934780078
الخط الساخن / السفاره دمشق
00963954455455
إبراهيم شاردو 00963988530797
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن في أنقرة ودمشق لتسهيل تواصل المواطنين الأردنيين مع السفارة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.