الخارجية تعلن مغادرة الأفغان الذين وصلوا للأردن وتتوقع وصول مزيد منهم

عمّان – الغد – قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز إن المواطنين الأفغان، الذين كان الأردن سمح بمرورهم عبر أراضيه مطلع الأسبوع الحالي في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غادروا المملكة فجر اليوم الجمعة.

وقال الفايز إنّ مرورهم من الأردن ومغادرتهم تم وفق ترتيبات تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سمح الأردن وفقها بمرور ما حده الأعلى 2500 شخص عبر أراضيه إلى الولايات المتحدة إسهاماً منه في جهود التعامل مع الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وأكد الفايز أنّ المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم، ويمرون عبر الأردن لفترة قصيرة جداً “ترانزيت”، ليسوا لاجئين في الأردن، ولا يُمنحون صفة اللجوء، ولا يتحمل الأردن أي أعباء جراء عبورهم أراضيه. وأشار الفايز إلى أنّ وصول الدفعة الأولى ومغادرتها اكتملت في أقل من أسبوع.

وأضاف الفايز أنّ عملية مرور المواطنين الأفغان عبر الأردن قد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي وفق الإتفاق والترتيبات المشار إليها أعلاه.