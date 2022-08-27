الخارجية تكشف حالة الأردنيين المقيمين في باكستان

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق في الباكستان، وأسفرت عن وقوع العديد من الوفيات والإصابات، وخلّفت أضراراً ماديةً جسيمةً.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تضامن وتعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي ظل الظروف الجوية السائدة في الباكستان، أهاب أبو الفول بالمواطنين الأردنيين القاطنين في المناطق التي تشهد أمطاراً غزيرة بضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الباكستانية المختصة، والتواصل في حالات الطوارئ والحاجة إلى مساعدة على رقم خط الطوارئ للسفارة الأردنية في إسلام آباد: 0092512833310 أو رقم مركز العمليات في مقر الوزارة: 00962795497777.

وكانت السفارة الأردنية في إسلام آباد، وبالتنسيق مع الوزارة، قد عملت خلال اليومين الماضيين على إخلاء طالب أردني وعدد من الطلاب الفلسطينيين من مدينة في إقليم السند إلى منطقة آمنة في كراتشي بالتعاون مع القنصلية الفخرية الأردنية في كراتشي.

وتُجري السفارة اتصالات مع الأردنيين في الباكستان للاطمئنان عليهم، وجميعهم بخير، ولم تبلغ السفارة عن تعرض أي مواطن أردني مقيم في الباكستان لأذى.