“الخارجية”: تكليف دبلوماسيين لإخلاء الأردنيين من أوكرانيا

زايد الدخيل



عمان- قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، أنه تم تكليف دبلوماسيين بالذهاب إلى المنافذ البرية التابعة للدول المعتمدين لديها والمحددة لإخلاء الأردنيين من اوكرانيا من أجل مساعدتهم بتقديم الاسناد والدعم لهم سواء اصدار وثائق سفر، والمساندة في حجز الفنادق والتنقلات لهم.

واضاف في تصريح لـ”الغد” أنه تم الاعلان عن مجموعة من الخطوط الساخنة بإمكان الأردنيين التواصل عبرها لتقديم كل الاسناد اللازم لهم،

وبين أنه يتم التواصل مع الأردنيين في اوكرانيا سواء عن طريق الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، مبينا إن 1200 أردني قام بتسجيل بياناته في منصة وزارة الخارجية المعنية بالأردنيين في أوكرانيا منذ اطلاقها في 11 شباط الماضي.

وأضاف أبو الفول أنه تم توجيه دعوات في السابق للأردنيين في أوكرانيا من أجل الخروج منها، ومغادرة المناطق الشرقية والتوجه نحو الغربية.

وتاليا أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة في وحدة مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وسفارات المملكة الأردنية الهاشمية في أنقرة فيينا بوخارست برلين موسكو



