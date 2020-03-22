الخارجية تنفي وفاة أردني بفيروس كورونا في الخارج

عمان- نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الاخبار التي تحدثت عن وفاة اردني بالخارج بسبب فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اننا لم نبلغ رسميا لغاية الآن عن إصابات بين المواطنين الأردنيين في الخارج، مشيرا الى ان بعض وسائل الإعلام تناقلت هذه الاخبار.

وحول وفاة الطبيب الأردني في ايطاليا، قال ان وفاته شخصت رسميا نوبة قلبية حادة ولم تشخص كورونا.

واشار الى انه تم تقليص الأعمال القنصلية في الدول التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس واقتصارها على الحالات الضرورية كاجراء احترازي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين ومنع الاحتكاك.

واكد الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارات الأردنية في الخارج للتواصل مع المواطنين الأردنيين والاطمئنان عليهم وتقديم جميع الخدمات الممكنة.-(بترا)