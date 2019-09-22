“الخارجية” توضح بشأن تعيين فتاة حديثة التخرج

عمان-الغد- أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مساء الأحد، بشأن خبر تعيين فتاة حديثة التخرج في وزارة الخارجية، قائلة إنها متدربة لدى الوزارة ولازالت على مقاعد الدراسة.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه للوزارة جاء فيه: “الأعزاء في الخارجية..ما مدى صحة خبر تعيين فتاة حديثة التخرج من تخصص العلوم السياسية في دائرة الشؤون الأوروبية بوزارتكم الموقرة؟ وما هي الأسس التي قبلت بها؟”.

وقالت الخارجية: “تطلب عديد من الجامعات في الاْردن من طلبتها ساعات تدريب عمليه لمدة شهر في الوزارات والمؤسسات. وتقوم الجامعات بارسال مخاطبات رسمية لوزارة الخارجية تطلب منح طلبتها تدريب عملي لمدة شهر يحسب للطالب ضمن المساق”.

وأضافت: “وعليه قامت الوزارة منذ اكثر من 10 سنوات بتقديم هذه الخدمة للجامعات الاردنية. وهناك على الأقل 15 طالب في الوقت الحالي متدربين. منوها في هذا الصدد بان التدريب لا يعني على الإطلاق وعد بالتعيين .. ولا يعني بان الطالب له اولوية بالتعيين. فالتعيينات بالخارجية كما اسلفت اما ان تكون من خلال نظام السلك الدبلوماسي بمسابقة مفتوحة للجميع يعلن عنها بالصحف. او من خلال ديوان الخدمة”.

وقالت للسائل: “اما بالنسبة لمن ذكرت (..) فهي متدربة لدى الوزارة ولازالت على مقاعد الدراسة. وتسطيع في اَي وقت يناسبك مراجعة وزارة الخارجية الدائرة الإدارية (د. حسين العبداللات – مدير الدائرة) لاطلاعك على اوراقها و رسالة جامعتها. اما الصورة التي ارسلتها اعلاه معنونة باسم الوزارة فهي مزورة ومن زورها وأرسلها لك بالتأكيد لا يقصد الا الاساءة لك اولا وثانياً للوزارة. وأتمنى منك ان تزودنا بتفاصيل اكثر عن المرسل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقة”.