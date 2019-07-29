“الخارجية” توضح بشأن وفاة أردني بالسعودية

عمان- الغد– أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ردا على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية عن وجود مواطن اردني توفي في المملكة العربية السعودية منذ شهر وانه “ولم يسأل عنه احد”.

وأوضح مدير مركز العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن الوزارة تابعت هذه الحادثة منذ فترة وأنها على اتصال مع ذوي المتوفى.

وأشار القضاة إلى أن شقيق المتوفى تواجد بالمستشفى مع شقيقه بالسعودية منذ أكثر من 15 يوما وأن الوزارة والقنصلية الأردنية في جدة تتابعان الإجراءات المطلوبة من السلطات السعودية المختصة لنقل الجثمان أو دفنه هناك حسب طلب ذويه.

ودعا القضاة الى ضرورة توخي المعلومة الدقيقة ومراعاة مشاعر ذوي المتوفى، مقدما التعازي لعائلة المتوفى.