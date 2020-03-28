“الخارجية” توضح معلومات هامة للمغتربين

عمان- الغد- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن المواطنين في الخارج ينقسمون إلى 3 فئات وهي المقيمين والطلبة والأردنيين الذين كانوا في زيارات لدول خارج الأردن.

وقال إن الوزارة تتعامل مع كل فئة وفق احتياجاتها، وتقوم البعثات الخارجية ومركز عمليات الوزارة بتقديم المساعدة الممكنة لهم وفق احتياجاتهم.

وأضاف أن وزارة الخارجية اعتمدت على طريقة استلام الحوالات المالية وتحويلها للطلبة في الخارج عن طريق السفارات وسيتم الاعلان عن تفاصيل العملية ورقم المحفظة الالكترونية في المساء.

وبين أن الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل تقوم البعثات الخارجية بتقديم المساعدة لهم، بحيث يتم حصر احتياجاتهم، آملا من المواطنين التواصل مع البعثات لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأشار إلى أن التعامل يتم حاليا مع أمر غير مسبوق، والتنقل بين المدن والمطارات غير متاح ونصيحتنا التزام البيوت والتواصل مع السفارات لتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وشدد على أن هناك قلق مبرر عند الأهالي والطلبة ونريد للجميع العودة لأرض الوطن ولكن اغلاق المطارات وعدم حرية التنقل تحدي كبير وندرس كيفية التعامل معه.

وأكد أن الأولوية لحماية الأردنيين داخل الوطن وخارجه، وسيتم حل موضوع الحوالات ونعمل على مساعدة الأردنيين حيث هم لحين يتسنى عودتهم إلى أرض الوطن.