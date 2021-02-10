الخارجية توفر خدمة اصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا في مصر وتركيا

عمان- الغد- أطلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمة تقديم طلبات اصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونيا للمواطنين الأردنيين المقيمين في مصر وتركيا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء إن اطلاق هذه الخدمة يأتي في اطار التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية بخدمة المواطنين وتيسير وتبسيط الإجراءات للمغتربين، وحرصا على التقييم والتطوير المستمر للخدمات المقدمة من خلال البعثات الدبلوماسية، واستكمالاً لما جرى من خطوات مماثلة في البعثات الأردنية في الرياض وجده وابوظبي ودبي ومسقط والمنامة والدوحة والكويت وواشنطن ولندن واوتاوا وكانبيرا.

واضافت أن هذه الخدمة نفذت في 14 بعثة دبلوماسية، ويجري العمل حالياً على إطلاقها في البعثات الأردنية في برلين وأثينا وموسكو وروما خلال الربع الأول من هذا العام، وكذلك في بيروت والجزائر وبوخارست وباريس ومدريد والخرطوم في الربع الثاني من هذا العام، وستشمل جميع البعثات حال استكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة.

ودعت الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول للموقع الإلكتروني https://eservices.cspd.gov.jo/index-rtl.html أو من خلال الدخول للموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات www.cspd.gov.jo.

واشارت إلى أن من يملك حسابا، يستطيع الدخول مباشرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تقديم الطلب، أما إذا كان مستخدما جديدا فعليه التسجيل “حساب جديد” ثم يتاح له تقديم الطلب، ويمكن لرب الأسرة التقديم لجميع أفراد أسرته بعد التسجيل،وعند الانتهاء من تقديم الطلب تظهر عبارة “تم تقديم الطلب بنجاح”. وأشارت إلى أن بالإمكان الحصول على رقم الطلب وحالته للمتابعة من خلال الحساب الذي جرى انشاؤه، ويستلم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الخاص بمتلقي الخدمة لدى استكمال الموافقات اللازمة، ويراجع صاحب الطلب بعد ذلك السفارة لدفع الرسوم والغاء جواز السفر القديم واستلام الجواز الجديد.