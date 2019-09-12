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“الخارجية” تَعِد أهالي الأسرى الأردنيين بترتيب زيارة عاجلة لأبنائهم

منذ 39 دقيقة

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عمان-الغد– زار وفد من أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وزارة الخارجية، يوم أمس الأول ، مطالبين الحكومة بالوقوف بمسؤولياتها أمام قضية الأسرى.

وكان في استقبال الأهالي مدير القنصلية عاهد سويدات، الذي قام بالترحبب بالأهالي و وعدهم بمتابعة ملف الأسرى الأردنيين.

و نقل أهالي الأسرى قول سويدات لهم أن الحكومة أبدت اهتماماً كبيراً بالأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال وأنها قامت بزيارة للأسيرة الأردنية هبة اللبدي و تتابع قضية الأسير عبدالرحمن مرعي و الذي اعتقل مؤخرا وهو مريض بالسرطان.

من جهة أخرى طالب الأهالي بتأمين زيارات دورية لرؤية أبنائهم على أن تكون الزيارة بلا قيود ، بينما وعدهم سويدات بترتيب وتنسيق زيارة قريبة ودون الحاجة للتوجه للسفارة الصهيونية في عمان.

و أفاد أهالي الأسرى أن الخارجية وعدت بتنظيم زيارة لوالد و والدة الأسير الأردني عبدالله البرغوثي يوم الأحد أو الاثنين القادم.

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