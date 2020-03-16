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“الخارجية” تُغلق عدداً من مراكز التصديق مؤقتا

منذ 53 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

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عمان- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن إغلاق مؤقت لعدد من مراكز التصديق في العاصمة عمان باستثناء غرفة صناعة الأردن والمركز الشامل في وزارة العدل، وذلك نظرًا للإجراءات المتخذة على المستوى الوطني للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين، إلى أن العمل يستمر بشكل طبيعي لباقي المراكز بمختلف محافظات المملكة، أملة من جميع المراجعين حصر المعاملات بالأمور الضرورية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.-(بترا)

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