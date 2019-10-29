الخارجية: قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن الأسير مرعي “باطل وغير مقبول”

عمان- الغد- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إدانة استمرار السلطات الاسرائيلية بالاعتقال الإداري للمواطن الأردني، عبد الرحمن مرعي، ورفض أي تبرير لاستمرار الاعتقال.

وقال القضاة في بيان بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم من محامي عبدالرحمن مرعي ضد اعتقاله إداريا إنّ “قرار الاعتقال الاداري وما تلاه من قرارات تثبيت هي قرارات باطلة وغير مقبولة ومرفوضة”.

وأكد القضاة أن “الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبدالرحمن مرعي وعن هبة اللبدي”.

وذكر الناطق الرسمي بأن “القنصل الأردني في تل ابيب كان قد زار عبد الرحمن مرعي مرتين في مركز احتجازه، كما زار هبة عبدالباقي اربع مرات، وأن السفارة حملت الجانب الاسرائيلي مسؤلية سلامتهما، وتواصل الضغط والمتابعة بتوجيه من الوزارة للإفراج عنهما”.