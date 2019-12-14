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“الخارجية”: قرار تمديد تشغيل “الأونروا” دعم لحق اللاجئين للعيش بكرامة

منذ 4 ساعات
عاملون في الأونروا- (تصوير محمد أبو غوش)

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عمان- الغد– قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز ، إنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى 2023 يعتبر دعم “لحق اللاجئين العيش بكرامة”.

وبين أن التصويت باغلبية ساحقة لتجديد الولاية لوكالة غوث وتشغيل اللأجئين الفلسطينيين هو إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية ودعم لحق اللاجئين الفلسطينيين العيش بكرامة والتي تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية وخصوصا قرار الامم المتحدة رقم 194ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وأكد الفايز أن الدبلوماسية الأردنية تعمل باستمرار على دعم الاونروا.

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