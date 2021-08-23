“الخارجية”: لاصفة لجوء للأفغان ولا أعباء مالية على الأردن متعلقة بعبورهم

عمان-الغد- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن فترة عبور الأفغان من الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية قصيرة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز ليل الإثنين، أن الأفغان سيتواجدون في أماكن إيواء مغلقة ومحددة وبمجرد استكمال الإجراءات والترتيبات اللوجستية سيتم نقلهم إلى أمريكا، مؤكدا أنه لن يتم منحهم صفة لجوء ولن يكون هناك أي أعباء مالية على الأردن.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان موافقة الأردن على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعللت القرار لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة. – هلا أخبار