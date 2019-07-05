الخارجية: لا أردنيين مصابين في “هزة” جنوب كاليفورنيا

عمان- الغد- قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الجمعة، إن السفارة الأردنية في واشنطن أكدت عدم وجود إصابات بين الأردنيين جراء الهزة الأرضية التي ضربت أمس، مناطق في جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

ودعت السفارة في بيان لها المواطنين الاردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالهزة الأرضية في منطقة جنوب كاليفورنيا إلى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في الولاية.

ويدعو مركز العمليات المواطنين في حال ورد اَية ملحوظة طارئة حول هذا الموضوع الاتصال بالخط الساخن للسفارة الاردنية في واشنطن 2022949522 او على رقم مركز العمليات في الوزارة 00962795497777.