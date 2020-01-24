الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين في الصين بفيروس كورونا

عمان – الغد- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز إن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع أحوال المواطنين والطلبة الأردنيين المقيمين في مدينة ووهان عن طريق السفارة الأردنية في جمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد إنتشار فيروس كورونا.

وبين الفايز أن السفارة قامت بحصر أعداد الطلبة والبالغ عددهم حوالي مئة طالب وكذلك الرعايا الأردنيين الموجودين في مقاطعة خوبي التي تتبع مدينة ووهان، والتواصل مع الرعايا الأردنيين المسجلة تفاصيلهم لدى السفارة والذين أفادوا بعدم وجود أي إصابات مسجلة للأردنيين المقيمين في المدينة.

كما تم التواصل مع إدارة الجامعة التي أفادت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات لمكافحة انتشار الفيروس في حرم الجامعة، بالاضافة لإجراء فحوصات طبية ميدانية دورية.

من جهة أخرى، وكإجراء إحترازي قامت الحكومة المحلية لمدينة ووهان بتعليق الرحلات المغادرة والقادمة للمدينة ووسائل النقل العام لمنع انتشار الفيروس.

وأهاب الفايز الجالية الأردنية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية وفي مدينة ووهان بالتحديد بالإلتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية المعلنة من قبل السلطات الصينية، والإجراءات الإحترازية وتجنب المناطق المكتظة، والإلتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بالعدوى. والتواصل مع السفارة الاردنية في بيجين و/او مركز عمليات الوزارة لحالات الطوارىء على الأرقام التالية:

السفارة بيجين: 8618611731739+

مركز عمليات وزارة الخارجية: 962795497777+