الخارجية لـ”الغد”: لا ضحايا أردنيين حتى اللحظة جراء الزلزال

عماد العجلوني- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي أنه لغاية مساء اليوم الأربعاء لم تصل معلومات عن ضحايا أردنيين في سوريا أو تركيا جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وأضاف المجالي في تصريح خاص لـ”الغد” بأن غرفة العمليات في الوزارة تتابع عن كثف أحوال الأردنين في تركيا وسوريا مؤكدا أنه لم يرد إلى الوزارة أي معلومات عن ضحايا أردنيين حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

وحول ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة بيت عزاء في مدينة الرمثا لعائلة فقدت 11 فردا جراء الزلزال فقد تواصلت “الغد” مع الشخص الذي أقام العزاء وأوضح أنه من الجنسية السورية وفقد 11 شخصا من عائلته.

وأوضح المدعو خالد المحاميد في تصريحات خاصة لـ”الغد” بأنه تلقى خبر مقتل 11 شخصا من عائلته في مدنية كهرمان مرعش التركية حيث أبلغهم شقيقه الذي كان متواجدا في أحد المستشفيات.

وفي آخر المعلومات الواردة عن عدد الضحايا جراء الزلزال فقد قال الرئيس التركي أردوغان أن الحصيلة وصلت في تركيا حتى الآن إلى 9057 قتيلا بالإضافة إلى إصابة 53000 آخرين.