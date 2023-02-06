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الخارجية للأردنيين المقيمين في سوريا وتركيا: خذوا احتياطاتكم

11:33 ص2023-02-06
الخارجية للأردنيين المقيمين في سوريا وتركيا: خذوا احتياطاتكم
الخارجية للأردنيين المقيمين في سوريا وتركيا: خذوا احتياطاتكم

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أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا و تركيا ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر جراء الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.

ولطلب المساعدة، بإمكان المواطنين الأردنيين الاتصال على خط الطوارئ الخاص بالسفارة الأردنية في دمشق على الرقم (٠٠٩٦٣٩٥٤٤٥٥٤٥٥)، وخط الطوارئ الخاص بالسفارة الأردنية في أنقرة على الرقم (٠٠٩٠٥٣٨٤٤١٩٥٨٦)، أو مركز عمليات الوزارة على الرقم (٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

11:33 ص2023-02-06
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