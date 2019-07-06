“الخارجية”: لم نبلغ بإصابة أردنيين في كاليفورنيا

عمان- الغد- أوضح مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفارة الاردنية في واشنطن لم تتلق للآن أية ملحوظة طارئة عن وجود إصابات بين أفراد الجالية الاردنية في ولاية كاليفورنيا الاميركية.

وبين أن جميع الاتصالات التي اجرتها السفارة مع ابناء الجالية هناك اكدت عدم وجود اصابات بين الاردنيين وذلك جراء الهزة الأرضية التي ضربت امس للمرة الثانية خلال اقل من 48 ساعة مناطق في جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية.

وجددت السفارة في بيان لها دعوتها للمواطنين الاردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالهزة الارضية في منطقة جنوب كاليفورنيا الى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في الولاية.

ودعا مركز العمليات المواطنين في حال ورد اَية ملحوظة طارئة حول هذا الموضوع الاتصال بالخط الساخن للسفارة الاردنية في واشنطن 2022949522 او على رقم مركز العمليات في الوزارة 00962795497777 .