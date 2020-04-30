الخارجية: مهلة الأردن للمزارعين الإسرائيليين في الغمر تنتهي مساء اليوم

عمّان- الغد- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم أنه ستنتهي مساء اليوم الفترة الإضافية التي منحتها المملكة للمزارعين الاسرائيليين لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في منطقة الغمر قبل انهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السلام الذي كان سمح لإسرائيل بزراعة المنطقة وفق نظام خاص.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن الحكومة كانت سمحت لمزارعين اسرائيليين الدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصاد محصولهم تحت القانون الأردني بشكل كامل وبعد الحصول على تأشيرات دخول وليس تحت النظام الخاص الذي انتهى العمل به في العاشر من تشرين ثاني العام الماضي. وأضاف أن هذه الفترة تنتهي مساء اليوم.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في العاشر من تشرين ثاني ٢٠١٩، في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في معاهدة السلام.

وكان الملحقان منحا إسرائيل حق استعمال في أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللذين استعادتهما المملكة عند توقيع معاهدة السلام، وقررت المملكة إنهاء العمل بهما بعد انتهاء مدتهما.

وتبلغ مساحة منطقة الغمر ٤٢٣٥ دونماً وهي أراضي مملوكة لخزينة الدولة الأردنية.