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الخارجية: نتابع الأنباء المتداولة حول توقيف نائب أردني لدى الاحتلال

5:22 م2023-04-23
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية للغد)

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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع الأخبار المتداولة حول توقيف نائب أردني لدى سلطات الاحتلال، وفقا للناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي.

وقال المجالي لـقناة “المملكة”، اليوم الأحد، إن الوزارة تتابع الحادث عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للوقوف على التفاصيل.

من جهته، بين مصدر أن الشرطة الإسرائيلية تحتجز نائبا أردنيا، وتناقلت حسابات إسرائيلية في منصات التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن السلطات الإسرائيلية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك الحسين “اللنبي” في مركبة يملكها نائب أردني، إلى الضفة الغربية المحتلة.

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5:22 م2023-04-23
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