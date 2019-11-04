“الخارجية”.. نجاح في بناء علاقات ارتكاز دولية متوازنة مبنية على الثقة

زايد الدخيل

عمان – حققت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين نجاحاً لافتاً، في تحقيق أهداف الدولة الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال دبلوماسية نشطة وفاعلة تستند الى ايمان العاملين في الوزارة بضرورة أن تمضي الدبلوماسية الاردنية في دوائر عملها المختلفة من خلال رؤية واضحة للحاضر والمستقبل تتفق مع ما يميز المملكة من اهتمام كبير بالتخطيط والتطلع الدائم إلى المستقبل ومحاولة استشرافه والاستعداد المستمر للتعامل مع مستجداته.

وتسخر الدبلوماسية الأردنية، الإمكانات والقدرات جميعها لرسم سياسة خارجية هادفة وواضحة وفاعلة تضعها في مصاف الدول المتقدمة على خريطة العالم وتعكس وبصورة فعالة الصورة الحضارية والمتقدمة لها، وتدعم القضايا العربية وتحشد الجهود الدولية لتحقيق اهدافها.

وخطت الدبلوماسية الأردنية خطوات كبيرة إلى الأمام خلال الاعوام الماضية، وحققت إنجازات ونجاحات غير مسبوقة أكدت حضور المملكة الفاعل على الساحة الدولية وتأثيرها المهم في مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية، كما استطاعت فتح الكثير من مجالات التعاون مع دول العالم المختلفة وربطت بين السياسة الخارجية والجهود التنموية على المستوى الداخلي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، استطاعت الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، التأثير بالرأي الدولي العام، تجاه أهمية وضرورة تقديم الدعم السريع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إذ تمكن الأردن من حشد دعم دولي تحصّلت الوكالة من خلاله على دعم مالي ساهم في تقليل العجز المالي الذي تواجهه، في ظل تأكيدات الاردن بأن قضية “الاونروا” تشكل أولوية للمملكة التي تستمر في بذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي لدعمها وتمكينها من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي.

ويستمد ذلك أهميته أيضا من التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد الدائم والمتواصل بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة، وأن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي تقبله الشعوب ويشكل حقا وضرورة لها.

ويلحظ المتابع للمشهد العام فيما يتعلق بالسياسية الخارجية أن الدبلوماسية الاردنية لم تحقق هذه النجاحات والإنجازات من فراغ، بل من خلال استراتيجية محكمة في العمل قامت وتقوم على العديد من الأركان الأساسية، اهمها وضوح الرؤية لأبعاد التحرك على المستوى الخارجي وأهدافه ومضمونه والمواقف الحكيمة والمعتدلة للدولة التي عززت الثقة بها وبتوجهات قيادتها الهاشمية الحكيمة.

وتسعى الوزارة لمأسسة العلاقات الثنائية الوطيدة والممتازة التي تربط المملكة بكل دولة عربية وصديقة.

عربياً وفي إطار جامع مع مجلس جامعة الدول العربية التي تعتبر بيت العرب، يلعب الأردن بشكل عام دور المعتدل في المنطقة والسعي دوماً لحل المشاكل العربية البينية داخل البيت العربي، فضلاً عن انتهاج سياسة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، ودولياً وتحت مظلة الامم المتحدة تعمل الخارجية الأردنية على بناء علاقات الارتكاز على ثقة دول العالم به وعلاقاته الدولية المتوازنة والوسطية والخالية من الغلو والتطرّف أو سياسة الأقطاب.

وحقق الأردن بهذه السياسة علاقات متوازنة ومعتدلة دون تعنّت في المواقف، وحضورا عالميا وعالي المستوى في كل المحافل الدولية والعربية والإسلامية، واحترام الالتزامات الدولية على كافة المحاور والدوائر العربية والإسلامية والدولية.

ويسجل للوزارة تعاملها وعبر مركز العمليات مع كل حادثة صغيرة كانت أم كبيرة سرعة الاستجابة لملاحظات المواطنين وشكاواهم وتوجيه السفارات في الخارج لمعالجتها أولا بأول.