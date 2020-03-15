“الخارجية”: نعمل على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الأردنيين بالخارج

عمان- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تعمل على مدار الساعة من خلال السفارات الاردنية على متابعة اوضاع الاردنيين والاطمئنان عليهم بعد انتشار فيروس كورونا.

واشار الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز الى ان الوزارة طلبت من سفاراتنا في الخارج تعزيز خطوط الهواتف الساخنة للتواصل مع المواطنين الأردنيين والاطمئنان عليهم وإبلاغنا عن أية إصابة لأي مواطن بالخارج”.

وقال الفايز لوكالة الانباء الاردنية ان وضع الأردنيين في الخارج جيد، وهناك متابعة مستمرة لاوضاعهم مشيرا الى انه كانت هناك حالة اشتباه باصابة شاب اردني في قطر لكن النتائج المخبرية أكدت خلوه من الفيروس”.

وبين ان وزارة الخارجية فعلت خلية ألازمات منذ بداية الإعلان عن فيروس كورونا في الصين كما قامت السفارات بتفعيل خلايا الازمات لديها لتقديم الخدمات الممكنة ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأهاب الفايز بالمواطنين الأردنيين في الدول التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا ضرورة تجنب الأماكن والتجمعات العامة والالتزام بالنصائح والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية للدول المتواجدين فيها، والتواصل مع البعثات في الخارج على أرقام الطوارئ المعلنة.