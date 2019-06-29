“الخارجية”: 5 أردنيين أصيبوا في كازخستان

عمان- الغد- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي وجه السفير في كازاخستان بالسفر إلى مدينة (اتراو ) والتي تبعد 2500 كيلومتر عن العاصمة نور سلطان (أستانا) للوقوف على حالة المصابين هناك ومتابعة سير التحقيقات.

كما تم تشكل خلية أزمة على مدار الساعة داخل السفارة لمتابعة مستجدات القضية والتواصل مع السلطات المعنية في العاصمة الكازاخية.

وأضاف القضاة ان 5 من الاردنيين العاملين في الموقع والبالغ عددهم 107 اصيبوا إصابات طفيفة خلال الأحداث، وتم نقلهم إلى المستشفى وغادروه بعد تلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.

واكد ان الوزارة تواصلت مع الشركة في جمهورية كازخستان وفي عمان لضمان حصول المصابين على جميع حقوقهم.

واوضح القضاة بان سفيرنا في كازخستان قد طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في كازخستان اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين الحماية الامنية الفورية لجميع المواطنين الاردنيين هناك.

واكد الناطق الرسمي بان السلطات هناك تجاوبت مع طلب السفارة الاردنية وان الامور قد أصبحت الان تحت سيطرت الامن و تم العمل على نقل كافة المواطنين رافقتها حماية أمنية من تلك المنطقة الى منطقة (اتراو) قرب مركز المحافظة.

واكد القضاة ان السفارة مستمرة بالتواصل مع كافة الأردنيين العاملين للاطمئنان على اوضاعهم وتأمين احتياجاتهم.

وأضاف بان مراكز العمليات في الوزارة قد استقبل ما يزيد عن ثمانين اتصالاً من ذوي الاردنيين وطمأنتهم عن ذويهم.

وطلب في حال توفر أية معلومات تتعلق باصابة مواطن اردني هناك التواصل الفوري مع السفارة الاردنية في كازخستان او مع مركز العمليات في وزارة الخارجية هاتف 00962795497777 وعلى مدار الساعة.