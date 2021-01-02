“الخالو”: سلسلة أفلام تسلط الضوء على الأولويات الشبابية

معتصم الرقاد

عمان- جاءت مبادرة “الخالو” بطريقة مبتكرة ومضحكة لتسليط الضوء على الأولويات الاجتماعية للشباب، من خلال سلسلة من أفلام الخالو على منصات التواصل الاجتماعي للترفيه وإيصال رسائل حول قضايا تهم الشباب.

ويقول مؤسس المبادرة الشاب حسين الصمادي، إن الفكرة جاءت من خلال امتلاكه القدرات الإبداعية في التصميم وصناعة الأفلام وكتابة السيناريو.

وأضاف الصمادي أن “الخالو” هي الشخصية الرئيسية في العمل، وهي تحت اسم “الخالو”، والذي هو الكاريكاتير الذي سيكون بطل العمل، والهدف من المبادرة القيام بمعالجة القضايا المختلفة لتقديم التوعية، في مواضيع متعددة، لمعالجتها، بطريقة صناعة الأفلام باستخدام الأنيميشن، وأيضا إبراز قدرات الشباب المختلفة والطاقات الإبداعية، مثل التعليق الصوتي والدوبلاج، وكتابة السيناريو، وأيضا تفعيل الوسائل البصرية والسمعية المختلفة، في معالجة القضايا المختلفة وتقديم التوعية، وبالتالي القيام باستخدام هذه الأفلام في تقديم الدعاية والإعلان الشركات والمؤسسات المختلفة.

وحول الصعوبات التي واجهت فريق المبادرة في ظل أزمة “كورونا”، قال الصمادي “من الصعوبات التي واجهت الفريق عدم القدرة على الحركة والاجتماع مع الأعضاء، وبسبب الحظر هناك بطء في التنفيذ، وأيضا عدم القدرة على إنجاز العمل، بسبب وجود صعوبات في تسريع العمل وإنجازه بالطريقة المطلوبة”.

ورغم الصعوبات حققت المبادرة عددا من الإنجازات، ومنها إنتاج مجموعة من الأفلام القصيرة، ومنها: الزواج في ظل أزمة “كورونا”، القبض على “الخالو”، معلق طبخ ومعلق رياضي، العطس في زمن “كورونا”، ومشان الله شو الحل. وقال الصمادي “يعمل فريق المبادرة على التخطيط مستقبليا الى القيام بإنتاج أعمال مختلفة، وإنشاء موقع إلكتروني، ومواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الاستدامة، لجعل هذه الأفلام منتجة وتقدر المال من أجل الاستمرارية”.

“حاليا، يجري العمل على فريق عمل من المتطوعين، وسيزيد عددهم على 100 شخص ونرحب بانضمام الأعضاء”، بحسب الصمادي.

ويطمح الصمادي إلى أن تصل مبادرة “الخالو” الى العالمية، وهي بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشروع شبابنا قوة USAID، ولاقت فكرة هذه المبادرة الدعم العيني.