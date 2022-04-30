الخبير الأحمد يناقش أخلاقيات التواصل الاجتماعي بإصداره الجديد

عزيزة علي

عمان- ضمن إصدارات سلسلة الفلسفة للشباب، صدر عن وزارة الثقافة، كتاب بعنوان “قضايا فلسفية في أخلاقيات التواصل التكنولوجي”، للدكتور أحمد الأحمد.

الكتاب جاء في ثلاثة فصول تناقش التكنولوجيا والتواصل الإنساني، من جانب فلسفي وأخلاقيات التواصل الإلكتروني، والفلسفة والتكنولوجيا.

ويتحدث الكتاب أيضا عن تمثلات الذات في وسائل التواصل الإلكتروني وأثرها في السعادة النفسية والأخلاقية، والفضاء الرقمي من خلال الواقع المعاش والافتراضي.

يتناول الكتاب المشكلات الفلسفية المرتبطة بالتكنولوجيا والتواصل التكنولوجي وإشكالية الهوية الثقافية وخصوصيتها، كما يناقش الاغتراب والهوية الرقمية ومشكلة القيم في فضاءات التواصل التكنولوجي والفجوة الرقمية وخطاب الكراهية والتنمر.

ويوضح الأحمد أن مصطلح “التواصل التكنولوجي”، يشمل استخدام البشر لتلك الوسائل التكنولوجية وأدواتها وتطبيقاتها في تواصلهم الإنساني، وهي تشمل الإنترنت والمواقع الإلكترونية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الحاسوب والتطبيقات التي تستخدم للتواصل من خلالها، إضافة الى الأجهزة الذكية بأنواعها، ومنها الهواتف النقالة الذكية والروبوت والآلة الطابعة ثلاثية الأبعاد وما تحتويه من تطبيقات تستخدم للتواصل عبرها وعليه فإن التعريف لا ينحصر في مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، وإنما يتعداه إلى ما ذكر.

في مقدمة الكتاب يتحدث المؤلف عن مفهوم الفلسفة التي كما يقول عنها هي، “فن التساؤل الذي يحثنا على التفكير الهادف إلى الوصول إلى إجابات منطقية شافية لتزيد بذلك من نشاطنا الفكري الذي يميزنا، فالإنسان بوصفه كائنا اجتماعيا أو أخلاقيا لا يستطيع منذ وجد العيش منفردا، أو أن يعيش، فردا في القطيع، فهو يسعى إلى أن يكون فاعلا مدركا، ويحرص على أن يمتلك الخيار الحر في تنفيذ أفعاله التي تصدر عن تفكير، ويتطلب ذلك تجاوز الرؤية الفردية، فطالما أن الفرد جزء من مجتمع بشري فهو ملتزم بالقانون الأخلاقي الذي يحكم هذا النظام الذي هو يضمن بقاءه واستدامته ويلبي حاجاته ويحقق رغباته”.

ويضيف الأحمد لما كان الإنسان الكائن الأسمى على هذه الأرض، فقد أدى نشاطه الفكري الفلسفي والعلمي إلى تطور البشرية، إذ أخذ يبحث عما يحقق له الرفاهية والسعادة من خلال علاقته التفاعلية مع الطبيعة، لذا نراه قد طور التكنولوجيا من أجل تحقيق هذه المهمة، والوصول إلى ما نشهده من تكنولوجيا رقمية ضاعفت قدرته البشرية وزادت من فرض المزيد في الطبيعة وفي الإنسان نفسه.

ويدعو الأحمد إلى التأمل فيما قدمت التكنولوجيا للبشرية بجانبيها الإيجابي والسلبي؛ إذ جلبت لهم الرفاهية، ولكنها أفرزت في الوقت نفسه-الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي، اللذان أغفلا بعض جوانب إنسانيتنا ونجم عنهما الكثير من الإشكاليات ولا سيما الأخلاقية منها، التي توزعت في ثلاثة اتجاهات هي: مشكلات فلسفية قديمة تأثرت بالتكنولوجيا الرقمية، وأخرى حديثة حدث فيها تطور جذري وهو إشكالية الهوية الرقمية والاغتراب الثقافي.

ويرى المؤلف أن العديد منا أصبح يواجه تحديا حقيقيا في القدرة على إبراز ملامح هويته الحقيقية والتمسك بها في الفضاء التكنولوجي، الذي تتموضع فيه الهوية بين جهتين: ارتباطه بثقافته ولغته وما يرافقها من ذكرى خصبة من جهة، وارتباطه بالهوية الرقمية حيث الواقع الافتراضي ذو التعدد الثقافي والقيمي الخالي من أي ذكرى أساسا من جهة أخرى.

يتابع: أما الاتجاه الثالث فهو في قضايا فلسفية مستجدة الظهور، مثل الفجوة الرقمية وثقافتها وشكلها الذي رافق زيادة انتشار هذه التكنولوجيا واستخدامها، كما شهدنا في فترة جائحة “كورونا” تحول العمل والتعليم “عن بعد”.

وخلص الأحمد إلى أنه من الصعب ذكر المشكلات الفلسفية المتعلقة بالتواصل التكنولوجي أو الخوض بها والوقوف على تفاصيلها الدقيقة في كتيب، لافتا إلى أن الهدف من هذا الكتاب هو نشر التفلسف الخلاق وإشاعة التفكير الناقد في هذه القضايا، وإبراز دور الفلسفة التطبيقي، وأهميته في الجانب العلمي والتكنولوجي، الذي يركز على الفائدة من التكنولوجيا واستخدامها؛ فالتطور والتفكير العلمي والتكنولوجي لابد أن يوازيه تفكير وفهم فلسفي وأخلاقي، وهو ما يصب في جانب النزعة الإنسانية والتضامن الإنساني، الذي يضمن بقاءه على هذا الكوكب، ويمكنه من الوصول إلى نقطة التفاهم المشترك وتحقيق الرفاهية والسعادة.