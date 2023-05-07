الخب: الرمثا لن يبتعد عن القمة.. وكنت قريبا من الأهلي الليبي

مهند جويلس

عمان- أكد لاعب فريق الرمثا لكرة القدم إبراهيم الخب، أن فريقه سيبقى منافسا على مراكز المقدمة خلال الموسم المقبل، رغم مغادرة عدد كبير من نجوم الفريق في الموسمين الأخيرين، إلى جانب حرمان النادي من تسجيل اللاعبين بسبب عقوبات مالية من اتحاد الكرة.

وبين الخب، في حديث خاص لـ”الغد”، أن الفريق يقدم مستويات مميزة في المباريات الودية تحت قيادة المدير الفني الجديد وسيم البزور، مفيدا بأن الأهداف لن تبتعد عن المواسم السابقة عبر المنافسة على مراكز متقدمة.

وأضاف: “يمتلك البزور فكرا كرويا عاليا وأسلوبا يعتمد على اللعب الهجومي، ويستطيع من خلال خبرته وقربه من اللاعبين إبراز قدراتهم الفنية وتطويرها، والجماهير أبدت سعادتها بأداء اللاعبين الشباب الصاعدين للفريق الأول”.

وكشف الخب البالغ من العمر 27 عاما، عن سبب عدم استمراره مطولا مع أي فريق يمثله بعيدا عن الرمثا؛ حيث لعب مع سحاب، الفيصلي، الجزيرة والصريح في أوقات سابقة، والسبب يتمثل في الراحة التي يجدها في بيته الأم دونا عن بقية الفرق، مع احترامه الكبير للفرق التي مثلها، حيث توج بلقب كأس الأردن مع الفيصلي قبل عامين.

وواصل: “سبب خروجي من الرمثا لم يكن بيدي، والأمر يعود إلى إداريين سابقين فضلوا عدم استمراري مع الفريق رغم معارضتي للأمر، والآن تحسنت الأمور في هذا الجانب، وتوقفت عن تقديم شكوى رغم مطالب مستحقة لي على النادي”.

وأوضح الخب أن النظام الجديد لبطولة الدرع من خلال خوض كل فريق 11 مباراة، سيعود بالفائدة على الأندية بعد فترة توقف طويلة، مشيدا بأداء زملائه اللاعبين وقدرتهم على إسعاد جماهير “الغزلان” في الموسم الجديد.

واستطرد: “عدت للتدريبات الفردية الأسبوع الماضي مع معالج الفريق محمد العلاونة، وذلك بعد أن شعرت بألم مع بداية التدريبات بداية الموسم، لأجري عملية إزالة “أسياخ وبراغي” في القدم من العام 2018 في قطر، وأتوقع عودتي للتدريبات الجماعية والمباريات بعد منتصف الدرع”.

وتمنى الخب عودة اللاعبين المحليين المحترفين في الخارج من أجل زيادة قوة المستوى الفني للبطولة، في ظل مغادرة عدد كبير منهم بعد نهاية الموسم الماضي بداعي الاستمرارية، رغم خروج البعض منهم بعقود مالية متواضعة.

وأشار إلى أن أفضل مراحله مع المنتخبات الوطنية تعود إلى المشاركة في نهائيات كأس آسيا في العام 2018 مع المنتخب الأولمبي، والتدرب تحت يد مدرب أجنبي قبلها مع منتخب الشباب، فيما يعد الهدف الذي سجله في ربع نهائي كأس الأردن بمرمى الجزيرة الموسم الماضي الأفضل في مسيرته.

وعلى صعيد منفصل، ذكر الخب بأنه تلقى عرضا للانضمام إلى فريق الأهلي الليبي، فور نهاية الموسم الكروي الماضي، لتمثيل الفريق في أول تجربة احترافية خارجية له، إلا أن الخطوة لم تتمثل بالنجاح.

وقال: “أبلغني وكيل لاعبين برغبة النادي في ضمي بعد نهاية دوري المحترفين المحلي، وأبديت استعدادي لهذا الأمر، إلا أن تغيير مجلس الإدارة هناك تسبب في عدم إتمام الصفقة، لأبقى كغيري من اللاعبين المحليين في الفترة الماضية من دون خوض منافسات رسمية، ولم يخاطبني أي فريق محلي للتعاقد معي بسبب ارتباطي مع الرمثا”.