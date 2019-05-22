الخدمات الطبية الملكية وبالتعاون مع مكتبة الأردن “علم” يطلقان برنامجاً تدريبياً



عمان-أطلقت الخدمات الطبية الملكية بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية ممثلة بذراعها التعليمي مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية- علم ، برنامجاً تدريبياً للممرضين العاملين في “الخدمات الطبية” يمتد لـ 6 أشهر .

وأُطلق البرنامج التدريبي لمكتبة الأردن الطبية الإلكترونية علم، في الاحتفال السنوي الذي أقامته الخدمات الطبية الملكية بمناسبة يوم التمريض العالمي الذي صادف الثاني عشر من أيار الجاري.

وسيتم خلال البرنامج التدريبي الخاص بمكتبة الأردن الطبية الإلكترونية-علم، عقد ورشات أسبوعية على مدار 6 أشهر للممرضين في الخدمات الطبية الملكية ومنح المشاركين بالبرنامج ساعة معتمدة من مجلس الاعتماد الأميركي (American Nurses Credentialing Center).

ومن الجدير بالذكر أن مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية والتي تم إطلاقها العام 2013 ، تعتبر من أهم المصادر التي تمكن العاملين في القطاع الصحي في المملكة من الحصول على المعلومة الطبية الدقيقة والموثوقة والمدعمة بالأدلة مجاناً ، إذ توفر أشهر المصادر الطبية والكتب والمجلات العالمية، للأطباء وطلاب الجامعات في مختلف التخصصات الطبية وغيرهم من المهتمين في هذا القطاع..