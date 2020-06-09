الخدمات الطبية تطلق منصة إلكترونية لتجديد المواعيد الفائتة

عمان – اطلقت شعبة تكنولوجيا المعلومات الطبية مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، منصة خاصة لإعادة حجز المواعيد الفائتة المحوسبة للأشعة وعيادات الاختصاص على الموقع الإلكتروني www.RoyalMedicalServices.Com.

وتأتي المنصة تسهيلاً للإجراءات المتخذة لمساعدة المراجعين الذين الغيت مواعيدهم خلال جائحة كورونا وتمكينهم من حجز المواعيد إلكترونياً قبل مراجعتهم المستشفى، ضماناً لتطبيق السلامة العامة وتحقيق مفهوم التباعد الاجتماعي الذي من شأنه المحافظة على صحه وسلامة مراجعي المستشفيات.

وبينت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن المستشفيات المشمولة بتجديد المواعيد الفائتة في المرحلة الحالية هي مستشفى الحسين، مستشفى الملكة رانيا للأطفال، مركز التأهيل الملكي، مركز الأمير حسين لأمراض وجراحة الكلى.–(بترا)