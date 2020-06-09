آخر الأخبارالغد الاردني

الخدمات الطبية تطلق منصة إلكترونية لتجديد المواعيد الفائتة

منذ 48 دقيقة
الخدمات الطبية الملكية الاردنية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – اطلقت شعبة تكنولوجيا المعلومات الطبية مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، منصة خاصة لإعادة حجز المواعيد الفائتة المحوسبة للأشعة وعيادات الاختصاص على الموقع الإلكتروني www.RoyalMedicalServices.Com.
وتأتي المنصة تسهيلاً للإجراءات المتخذة لمساعدة المراجعين الذين الغيت مواعيدهم خلال جائحة كورونا وتمكينهم من حجز المواعيد إلكترونياً قبل مراجعتهم المستشفى، ضماناً لتطبيق السلامة العامة وتحقيق مفهوم التباعد الاجتماعي الذي من شأنه المحافظة على صحه وسلامة مراجعي المستشفيات.
وبينت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن المستشفيات المشمولة بتجديد المواعيد الفائتة في المرحلة الحالية هي مستشفى الحسين، مستشفى الملكة رانيا للأطفال، مركز التأهيل الملكي، مركز الأمير حسين لأمراض وجراحة الكلى.–(بترا)

مقالات ذات صلة

“التربية” تمدد وقت الدخول لمنصة درسك اليوم إلى الساعة الثامنة مساء

منذ 5 دقائق

الملك: إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة

منذ 30 دقيقة

“الصحفيين” تثمن اهتمام الملك بالصحف الورقية

منذ ساعتين

نتيجة سلبية لموظف “الخدمة المدينة” المخالط لطبيب ماركا

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock