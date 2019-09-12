الخدمات في “الأعيان” تطلع على مشاريع وخطط الأمانة الخدمية

عمان– اطلعت لجنة الخدمات في مجلس الأعيان برئاسة العين عبدالرزاق طبيشات اليوم الخميس من أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه على مشاريع وخطط الأمانة لتعزيز منظومة النقل العام وتوجهاتها لطرح فرص استثمارية امام القطاع الخاص واجراءات استكمال مراحل التحول الالكتروني.

وعرض الشواربة لإحصائية بالأرقام عن تشغيل باص عمان خلال الفترة من 30 حزيران ولغاية 31 آب الماضيين، حيث ارتاد الباص حوالي 945 الف راكب، فيما بلغت عدد البطاقات المستخدمة حوالي 58 الف بطاقة، لافتا الى أن الأمانة قدمت دعما لهذه الغاية بلغ 383ر1 مليون دينار .

ان اول ثلاثة شهور لخدمات باص عمان تعتبر تجريبية لتثبيت المسارات والترددات، لافتا ان عدد مرتاديه اليوم ناهز مليون راكب، والمعدل اليومي لارتياد حوالي 14 الف راكب، ويتوقع ارتفاع هذا العدد نظرا بدء الدراسة في الجامعات.

واشار الشواربه الى حزمة مشاريع استثمارية سيتم طرحها صيف العام المقبل امام القطاع الخاص في كوريدور عبدون بمساحة 495 دونما وعلى طريق المطار وفي الماضونة حيث يجري إعداد دراسات جدوى اقتصادية من خلال شركة استشارية كبرى، مشيرا الى “التفكير بتعزيز الايرادات بعيداً عن الرسوم والضرائب وهو ما دفع الأمانة لتأسيس ذراع استثماري هو شركة رؤية عمان بما يمكن المؤسسة القيام بمهامها على الوجه الأكمل”.

ولفت الشواربة الى ان كافة اعمال البنية التحتية للباص سريع التردد ستنجز اواخر عام 2020 باستثناء تقاطع طارق بسبب تأخر طرح العطاء، وعرض أمام أعضاء اللجنة لمشاريع الأمانة نحو التحول الالكتروني الذي وصلت اليوم الى 52 بالمئة والتفتيش الالكتروني.

من جانبهم اعرب اعضاء اللجنة عن تقديرهم لأمانة عمان على تحفيز المواطن نحو النقل العام الذي يشهد عزوفا على حساب المركبات الخاصة من خلال تقديم دعم لمنظومة النقل، لافتين الى الجهود التي تبذل من تأهيل الطرق والارصفة والتحسينات المرورية بالتزامن مع مشاريع البنى التحتية للباص السريع التردد، كما أشادوا بتوجهات ورؤية الامانة الاستثمارية من خلال تمكين القطاع الخاص والبعد عن المنافسة مع المطور وتقديم الحوافز لإقامة المشاريع التي تحتاجها المدينة والسوق . وحضر اللقاء كل من العين ايمن حتاحت، الدكتور مصطفى البراري، المهندس عمر المعاني، الدكتور عبدالله الموسى، المهندس صخر دودين.(بترا)