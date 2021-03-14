أخبار محليةالغد الاردني

الخدمة المدنية: زودنا محافظة البلقاء بالكوادر الصحية اللازمة منذ بداية كورونا

منذ ساعة واحدة
مبنى ديوان الخدمة المدنية في عمان -(أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أكد ديوان الخدمة المدنية، أنه عمل منذ بداية جائحة كورونا على رفد وزارة الصحة بالكوادر اللازمة وبأعداد كبيرة وبوقت قياسي لمواجهة آثار الجائحة والضغط الكبير الواقع على المستشفيات الحكومية والميدانية الجديدة.
وبين أنه تم منذ بداية الجائحة تعيين حوالي 3200 من الكوادر في مختلف التخصصات الطبية والصحية والمساندة، منهم 331 في محافظة البلقاء.
وقال الناطق الإعلامي للديوان خالد الغرايبة، إن الديوان زود محافظة البلقاء منذ تشرين الأول الماضي بالكوادر اللازمة من مختلف التخصصات في ضوء ما يُطلب من وزارة الصحة في المهن المختلفة كالأطباء والفنيين والممرضين وغيرها، ممن تم ترشيحهم ضمن شواغر إقليم الوسط، حيث بلغ إجمالي الذين تم تعيينهم للعمل في محافظة البلقاء 331، منهم 280 ممرضاً وممرضة لتدعيم قدرات وزارة الصحة في المحافظة، وتحديدا مستشفى السلط الحكومي، وغيره من مستشفيات وزارة الصحة في المحافظة.

بترا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock