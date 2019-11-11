“الخدمة المدنية”: نهاية الشهر آخر موعد لتقديم طلبات التوظيف

عمان – الغد – أعلن ديوان الخدمة المدنية ان نهاية يوم 30/11/2019 اخر موعد لاستلام طلبات التوظيف المقدمة لأول مرة من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل خلال الموقع الالكتروني للديوان التي سيتم ادراجها على الكشف التنافسي الأساسي لعام 2020، وان كافة طلبات التوظيف المقدمة بعد نهاية يوم 30/11/2019 سيتم ادراجها على الملاحق.

وأوضح أن ذلك يأتي عملا بأحكام المادة (8/أ) من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.

رابط تقديم طلب التوظيف الالكتروني

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وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان الديوان يعمل حالياً واستعداداً لاصدار الكشف التنافسي لعام 2020 على تحديث بيانات طلبات التوظيف التي سيتم اعتمادها على الكشف المقبل.

وأشار إلى أن الديوان يقوم واثناء مرحلة تدقيق الطلبات بحصر الوثائق الناقصة وارسال رسائل (sms) لأصحابها واعلامهم عن واقع حال طلباتهم (النقص) لغايات استكمالها من خلال حسابات المتقدمين على طلب التوظيف الالكتروني قبل موعد نشر الكشف الاساسي، لافتا إلى ضرورة ان يقوم كافة المتقدمين باستكمال هذه النواقص (شهادة مؤهل علمي، هوية شخصية، عضوية نقابة، شهادة مزاولة مهنة).

وفي ذات السياق أوضح الناصر ان على المتقدمين بطلبات توظيف التاكد من انهاء عملية ارسال الطلب بعد ارفاق الوثائق المطلوبة كاملة من خلال الضغط على ايقونة (تقديم طلب التوظيف) في المرحلة النهائية، وخلافا لذلك لا يعتبر طلب التوظيف ضمن قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية.