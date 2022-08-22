“الخدمة المدنية” وشباب كلنا الأردن يعقدان ورشة حول التخصصات المطلوبة

عقد مكتب ديوان الخدمة المدنية في محافظة المفرق اليوم بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن- الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ورشة حوارية حول مؤشرات واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية المطلوبة والمشبعة/ الراكدة لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2020 ،

و بين مدير مكنب ديوان الخدمة المدنية في محافظة المفرق احمد ملكاوي ان هذه الورشة الارشادية التوعوية تأتي ضمن اهداف الديوان لانشاء مكاتب وفروع في جميع محافظات المملكة ، وانسجاماً مع دوره المجتمعي التوعوي للطلبة المقبلين على الدراسة بعد مرحلة الثانوية العامة والشباب على مقاعد الدراسة الجامعية وخريجي الجامعات والكليات ، نحو اختيار التخصصات المطلوبة ، والمهن التي يحتاجها في سوق العمل ، وقدم الباحث محمد عبيدات من قسم الدراسات والإحصاء في الديوان عرضا شاملا عن مؤشرات دراسة واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية للعام 2022، والتي قام الديوان باطلاقها مؤخرا قبل اعلان نتائج الثانوية العام من حيث اعداد المتقدمين عليها وعدد الدارسين لها حاليا ونسب التعيين عليها، وكذلك التخصصات التي سيتم إيقاف استقبال الطلبات عليها .

وجرى في ختام الورشة فتح باب النقاش واستقبال استفسارات ، واسئلة المشاركين في الورشة