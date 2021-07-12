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“الخدمة المدنية” يدعو مرشحين للامتحان التنافسي (أسماء)

منذ 47 دقيقة
مبنى ديوان الخدمة المدنية في عمان - (الغد)

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عمان– دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومستشفى الامير حمزة ومستشفى الجامعة الأردنية، مرشحين لحضور الامتحان التنافسي.

ودعت المرشحين من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم التالية أسماؤهم، التواجد في مبنى الديوان الكائن في طبربور – شارع الأقصى.

ويعقد ديوان الخدمة المدنية الامتحان التنافسي لتخصصات؛ الاختصاص المعرفي، والكفايات الفنية لتخصصات بكالوريوس (التمريض، مختبرات طبية)، ودبلوم (التمريض، القبالة)، وتخصص القدرات والاستعدادات والمهارات الوظيفية وتشمل؛ الاستعدادات العقلية (التفكير المنطقي والتحليلي) والكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية).

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