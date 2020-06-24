“الخدمة المدنية” يطلق حزمة خدمات الكترونية جديدة- رابط

عمان-الغد- أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان موعد اطلاق حزمة الخدمات الالكترونية الجديدة سيكون يوم الاثنين القادم الموافق 29/6/2020 ، وذلك بعد ان انهت كوادر تكنولوجيا المعلومات في الديوان كافة الترتيبات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية للانظمة بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبين الناصر ان الحزمة تشمل 6 خدمات الكترونية جديدة تقدم حالياً لمتلقي الخدمة مباشرة من خلال مكاتب خدمة الجمهور في مركز الديوان/ العاصمة والفروع في الاقاليم (محافظة اربد ومحافظة الكرك) والمكاتب في المحافظات (المفرق ومعان)، وان أتمتتها وتحويلها الى خدمات الكترونية الى جانب خدمات الديوان الالكترونية الاخرى المفعلة من خلال موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo سيبسط اجراءات الحصول عليها ، مشيراً ان العمل على انجاز هذه الانظمة الالكترونية تم استكماله بالعمل عن بعد خلال فترة تعطيل الدوائر الرسمية في ظل الجائحة.

وعلى هامش استعدادات اطلاق حزمة الخدمات الالكترونية اختتمت وحدة تطوير الاداء المؤسسي في ديوان الخدمة المدنية اليوم برنامجاً تدريبياً مكثفاً تم تنفيذه (عن بعد) على مدار اسبوع من خلال تقنية الاتصال تطبيق (zoom) للموظفين وضباط ارتباط الجهات ذات الاختصاص والشركاء (دوائر حكومية اخرى) ممن سيكون لهم دور مباشر في التعامل مع هذه الخدمات من حيث الاستلام والمتابعة والرد على الاستفسارات الواردة بخصوص هذه الخدمات كمركز الاتصال الوطني للخدمات الحكومية ومنصة بخدمتكم الحكومية والعاملين في مكاتب خدمة الجمهور في فروع ومكاتب الديوان في المحافظات لغايات تمكينهم من التعامل مع انظمة الخدمات المؤتمتة، والادلة الارشادية الخاصة بكل منها وسبل التوعية باهمية الاستفادة من الخدمات الالكترونية للحفاظ على السلامة العامة وتوفير الجهد والوقت والتكاليف المالية على متلقي الخدمة خاصة على ضوء المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا والتعامل مع الظروف الاستثنائية المشابهة في المستقبل (لا قدر الله) ، كما تضمن البرنامج تطبيقياً عملياً على استخدام هذه الأنظمة ورصد التغذية الراجعة لمستخدميها للحفاظ على جودتها واستمرارية تطويرها .