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“الخدمة المدنية” يعتذر عن استقبال المراجعين شخصيا

منذ ساعتين
ديوان الخدمة المدنية

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عمان-الغد- اعتذر ديوان الخدمة المدنية عن استقبال المراجعين بقضايا التوظيف شخصيا، في مكاتب الديوان بالمركز والفروع، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة متلقي الخدمة.
وجاء هذا الإجراء في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 9331، القاضي بوقف التعيينات في الجهاز الحكومي حتى نهاية العام.

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