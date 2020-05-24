“الخدمة المدنية” يعتذر عن استقبال المراجعين شخصيا

عمان-الغد- اعتذر ديوان الخدمة المدنية عن استقبال المراجعين بقضايا التوظيف شخصيا، في مكاتب الديوان بالمركز والفروع، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة متلقي الخدمة.

وجاء هذا الإجراء في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 9331، القاضي بوقف التعيينات في الجهاز الحكومي حتى نهاية العام.