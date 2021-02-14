“الخدمة المدنية” يعلن نتائج الوظائف القيادية

عمان- الغد- أعلن ديوان الخدمة المدنية نتائج تقييم وظيفتين من الوظائف القيادية التي تم الإعلان والترشح عليها وهما وظيفة مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأيتام ووظيفة أمين عام وزارة البيئة، وذلك من خلال موقع الديوان الإلكتروني.

ووفق الديوان، تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشح لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.

علمًا أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج التقييم للوظائف القيادية وتقديم الإعتراض لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني، خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعلان النتائج ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 14/2/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 18/2/2021