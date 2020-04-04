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الخرابشة: آلية منح تصاريح المرور للمزارعين في مراحلها الأخيرة

منذ ساعتين

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عمان-الغد- أكد د.صالح الخرابشة وزير البيئه والمكلف بأدارة وزارة الزراعة، ان آلية منح تصاريح المرور للمزارعين في مراحلها الأخيرة ولكافة الفئات والقطاعات .
وأضاف الخرابشة انه سيصار الى اعتماد دفتر تحصين الماشية لمنح تصاريح المرور لأصحاب الثروة الحيوانية لافتا الى ان سيتم العمل ايضا على السماح بفتح العيادات البيطرية لغايات تقديم خدماتها البيطرية بشكل يضمن حصول مربي الماشية على حاجاتهم من الخدمات البيطرية والعلاجية لمواشيهم وتشمل الالية كافة القطاعات
وكان مربي الماشية قد طالبوا بضرورة قيام وزارة الزراعة بمنحهم تصاريح مرور لتمكينهم من متابعة شؤون حيازاتهم الحيوانية والنباتية بما يضمن استمرارية هذا القطاع وديمومته لاسيما في ظل اهميته باعتباره العامود الفقري لأغلب العائلات .

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