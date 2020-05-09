الخرابشة: إصابة مواش بالحمى المالطية لا توقف التصدير

عبدالله الربيحات

عمان- أكد وزير الزراعة المكلف، صالح الخرابشة، “أن اجراءات التصدير للاغنام ماضية حسب الآلية التي وضعت من قبل الوزارة والتي جاءت دعما لمزارعي الاغنام وحفاظا على اسواقنا الخارجية التقليدية”.

وبين انه تم تصدير منذ بداية شهر رمضان ولغاية يوم امس 20 الف رأس من الأغنام راعت خصوصية الاوزان في التصدير والتي لا تقل عن 45 كيلوغراما للرأس الواحد حماية للكميات في الاسواق المحلية والاحتياج خلال الشهر الفضيل.

وقال الخرابشة لـ”الغد”، ان إعادة احدى وسائط النقل المحملة بالاغنام الحية من مركز الحدود الحديثة السعودية على خلفية تسجيل عينة إيجابية لمرض البروسيلا (الحمى المالطية) الأسبوع الماضي، لا يتطلب وقف الصادرات بسبب وجودها لان هذا المرض هو أحد الأمراض التي تصيب الماشية وتسبب الإجهاض لها فقط.

وأشار الى ان الفحص السريع الذي يتم اجراؤه قد يعطي نتيجة إيجابية وذلك نتيجة لتحصين (تطعيم) الماشية، وهذا الإجراء متبع بشكل دوري عند جميع مربي الماشية في الاردن، وان إعادة سيارة واحدة تحمل حوالي 359 رأسا من مجمل 20 الف رأس تم تصديرها منذ بداية الشهر الفضيل، هو أمر طبيعي واقل من الحالة الطبيعية بكثير.

وبين الخرابشة، ان نتيجة الفحوص السريعة التي تجرى على المعابر الحدودية ممكن ان تعتبر مؤشر على وجود أجسام مضادة في الدم، ولكن ليس بالضرورة أن تكون إصابة حقيقية بالمرض.

واكد انه يتم متابعة الارساليات الراجعة في المحجر الحكومي وعمل الفحوص اللازمة ويتم اتخاذ الإجراءات البيطرية للتأكد بأن الحالة مرضية وليست نتيجة التحصين، وهذا المرض وفقه، لا يتطلب من الدول المستوردة تعليق الاستيراد ولا يؤثر على الصادرات وتم التعامل مع حالات شبيهة على مدى الأعوام السابقة، ودون تشكيل اي عوائق أمام الصادرات كون جميع دول العالم تطبق توصيات وبروتوكلات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وقال الخرابشة، ان كوادر الوزارة تقوم يوميا بإعادة إرساليات واردة للاردن مخالفة للمواصفات القياسية الاردنية من عدة دول وهذا لا يشكل اي مشكلة وهو وضع طبيعي ومتعارف عليه دوليا.

وأكد، ان كل ما ورد من معلومات عن تدخل من قبل الوزارة في اجراءات عمل اللجنة المشرفة هو عار عن الصحة، متمنيا على وسائل الاعلام تحري الدقة والمسؤولية الوطنية في نقل اي معلومة تخص المنتج الزراعي الوطني، حيث ان عدم دقة المعلومة قد تؤدي الى الاضرار بشريحة كبيرة من المزارعين والاساءة لسمعة المنتج الاردني.

وكانت وثائق متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اشارت الى ان السلطات السعودية اعادت شحنة اغنام الى الأردن الأسبوع الماضي كان قد تم السماح بتصديرها من قبل وزارة الزراعة بعدما تبين انها مصابة بالحمى المالطية.